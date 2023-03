Angielscy kawalerzyści pod wrażeniem jeźdźców 2 LBOT

Kawalerzyści z Wysp byli pod wrażeniem umiejętności lubelskich jeźdźców i taktyki zastosowania konnicy w terenie. Ćwiczenia zorganizowano 17-18 marca w Kierzbuniu. Celem treningu była wymiana doświadczeń w zakresie użycia koni w terenie, czyli pokonywania stref niebezpiecznych i przeszkód, działania rozpoznawcze oraz transport wyposażenia wojskowego. Trening został przeprowadzony z inicjatywy żołnierzy z Pułku Kawalerii Armii Brytyjskiej (The Royal Lancers) stacjonujących w Polsce w ramach sił NATO. Szkolenie zaplanował i zorganizował pododdział konny 2 Lubelskiej Brygady OT.

– Zadania realizowaliśmy w terenie trudno dostępnym dla pojazdów mechanicznych, gdzie występuje duża liczba dolin, wzgórz, przeszkód wodnych oraz zwartych terenów leśnych. Szkolenie potwierdziło, że konie, jako alternatywny środek transportu w tych warunkach, są niezawodne ze względu na ciche i sprawne przemieszczanie, możliwość szybkiego pokonywania terenu podmokłego, zalesionego, pokonywania długich dystansów bez dodatkowego zabezpieczenia logistycznego – powiedziała kpr. Karolina Salamon, kierująca programem wykorzystania koni w 2 LBOT.

Brytyjczycy wysoko ocenili umiejętności jeździeckie, wiedzę i sposób użycia koni w warunkach taktycznych – Wspólny trening jeździecki był fantastycznym doświadczeniem. Sposób wykorzystania koni w WOT do pokonywania trudnego terenu, jest interesującą taktyką, której nie stosujemy w armii brytyjskiej, tym bardziej było to wyjątkowe doświadczenie. Wielu naszych żołnierzy ma doświadczenie w jeździe konnej, a wysoko wykwalifikowani instruktorzy z 2 LBOT zadbali o to, aby było to ciekawe i pełne wyzwań szkolenie – powiedział por. Dan Evans, uczestnik szkolenia, rzecznik prasowy The Royal Lancers (Prince of Wales Troop).

2 LBOT jako pierwsza brygada WOT rozpoczęła wdrażanie projektu wykorzystania koni, m.in. do transportu uzbrojenia i wyposażenia w terenie trudno dostępnym.