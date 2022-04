Armia wyprzedaje sprzęt. Ta terenówka ma jeszcze pojeździć

Przetarg odbędzie się 22 kwietnia, a organizuje go lubelski oddział AMW. Do kupienia będzie 88 pozycji o łącznej wartości ponad 236 tys. zł. - Na nowych właścicieli czekają m.in.: honkery, zestawy sprzętu warsztatowego, hydraulicznego i zestawy stolarsko – ciesielskie a także zespoły spalinowo – elektryczne, silniki zaburtowe oraz pakiety z powojskowym wyposażeniem – informuje AMWi dodaje: - Oferty można składać do 21 kwietnia do godz. 15.

Agencja zapewania, że to co sprzedaje nadal będzie się dobrze sprawdzać u nowego właściciela. To np. kabina strumieniowo – ścierna KC – 1200/OD, służącą do piaskowania metalowych przedmiotów metalowych. Jej cena wyjściowa to 10 tys. zł. - Fanów wojskowej motoryzacji mogą zainteresować oferowane do sprzedaży pojazdy. W ofercie Lublin II z 1999 roku (cena wywoławcza to 2,5 tys. zł), Star 200 z 1985 roku (5 tys. zł), osobowo – ciężarowy Tarpan 4012 z 1992 roku (6 tys. zł) oraz Honker 2000, za którego nowy nabywca będzie musiał zapłacić minimum 8 tys. zł. Na chętnych czekają też trzy kuchnie polowe KP-340, Kolejne rzeczy to np. myjka Karcher, unoszący wózek widłowy akumulatorowy, agregat sprężarkowy czy 10 sztuk agregatów prądotwórczych.

- Potencjalni nabywcy przed złożeniem ofert będą mogli obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składowania w wyznaczone dni: 12 i 13 kwietnia – dodaje AMW.