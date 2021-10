Lublin. Miasto ma nowy plan na Astorię

Budynek z 1965 r., zwany potocznie Astorią, zawdzięcza tę nazwę działającej tu przez wiele lat kawiarni. Później na jego parterze działały m.in. restauracje KFC i Pizza Hut, które wynajmowały tu ponad 400 mkw. na parterze i niemal 300 mkw. w podziemiu. Po ich wyprowadzce większość budynku świeci pustkami.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych już kilka razy próbował znaleźć nowego najemcę pustym pomieszczeniom, ale kolejne przetargi kończyły się klapą. Rok temu urzędnicy przestali wystawiać lokale Astorii na przetarg. Tłumaczyli, że najpierw muszą tutaj przeprowadzić gruntowną inwentaryzację.

Wczoraj okazało się, że władze Lublina mają konkretne plany wobec tego budynku. Zamierzają wyremontować obiekt i przeznaczyć go na potrzeby Europejskiej Stolicy Młodzieży, którą Lublin ma być w roku 2023. Prezydent poprosił Radę Miasta o to, by zarezerwowała w budżecie pieniądze dla ZNK na opracowanie „dokumentacji remontu budynku”.

– Środki mają być przeznaczone na ogólną ocenę adaptacji pomieszczeń znajdujących się w tym obiekcie i możliwości ich wykorzystania również pod kątem ewentualnych potrzeb Urzędu Miasta – stwierdza Łukasz Bilik, rzecznik ZNK.

– Nowa przestrzeń, która powstanie po remoncie Astorii będzie wykorzystywana na potrzeby elementów programu Europejskiej Stolicy Młodzieży, w szczególności tych, które będą kontynuowane po roku 2023. Znajdzie się tam m.in. przestrzeń dla młodzieży, Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz Miejski Aktywator Młodzieży – wylicza Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. Zastrzega, że nie jest planowane powołanie nowej instytucji. Obiektem miałoby zarządzać miasto, korzystając (o ile to będzie potrzebne) z pomocy jednej z istniejących miejskich instytucji kultury.

– W budynku powstanie również wielofunkcyjna przestrzeń koncertowo-wystawiennicza na potrzeby realizacji projektów młodzieżowych, a także przestrzeń biurowa przeznaczona do koordynacji działań ujętych w programie Europejskiej Stolicy Młodzieży – dodaje Czerwonka. Swoje miejsce miałyby tu również znaleźć organizacje działające na rzecz młodych ludzi. –Ostateczna koncepcja zagospodarowania przestrzeni budynku Astorii zostanie wypracowana wspólnie z przedstawicielami środowiska działającego na rzecz dzieci i młodzieży, w oparciu o ich sugestie i potrzeby.

Wszystko zależy od tego, czy na dzisiejszym posiedzeniu Rada Miasta zgodzi się wyłożyć pieniądze na plany remontowe. 100 tys. zł, o które wnioskuje prezydent, miałoby wystarczyć na odnowienie pomieszczeń w miejskiej kamienicy przy ul. Okopowej 11 (również na potrzeby Europejskiej Stolicy Młodzieży) oraz na dokumentację dotyczącą Astorii.