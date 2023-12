Autobusem na Sylwestra? Lepiej sprawdź rozkład

Do 7 stycznia miejskie autobusy i trolejbusy w Lublinie kursują według świąteczno-noworocznych rozkładów. W związku z trwającymi feriami w szkołach i na uczelniach, na ulice wyjeżdża mniej pojazdów niż zazwyczaj. Jeszcze rzadziej będą jeździły ostatniego dnia tego roku.

– W dniu 31 grudnia 2023 r. w Sylwestra komunikacja miejska będzie kursować zgodnie z rozkładem „Wigilia, Sylwester” – przypomina Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Oznacza to, że na najbardziej obleganych liniach kursy będą się odbywać co godzinę. Te mniej popularne będą obsługiwane jeszcze rzadziej, nawet co dwie-trzy godziny. Tego dnia na trasy w ogóle nie wyjadą pojazdy obsługujące linie nr 35, 38, 54, 154, 950, Biała i Zielona. We wzmocnionej obsadzie będą za to kursować autobusy nocne. Od godz. 23 31 grudnia do godz. 2.30 1 stycznia mają odjeżdżać z pl. Wolności co 30 minut.