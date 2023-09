Awantura na konferencji Janusza Kowalskiego. Do akcji wkroczyła lubelska posłanka

- Gdzie są zyski z Azotów? Wie pan jaka jest strata? Miliard złotych za pierwsze półrocze – grzmiała parlamentarzystka.

- Nie zakrzyczy pani prawdy, spokojnie. To wy jesteście odpowiedzialni za sytuację Azotów Puławy i my próbujemy to naprawić – odpierał w trakcie trwającego kilka minut wzajemnego przekrzykiwania się Kanthak.

Posłanka do konferencji polityków formacji rządzącej okazała się dobrze przygotowana, bo po chwili zaczęła krzyczeć przez przyniesiony ze sobą megafon. Kowalskiemu zaś dała prezent w postaci dziecięcej książeczki z obrazkami „Poznaję świat na wsi”.

- Wie pan, jak na pana mówią rolnicy? Janusz „chrum chrum” Kowalski – zwróciła się do wiceministra rolnictwa.

- To jest to, co politycy Platformy Obywatelskiej mają do zaproponowania. Pani Wcisło mówi o Azotach Puławy. Przypomnijmy, że za czasów PO dokonano kilkuset transakcji prywatyzacyjnych o wartości 59 mld zł, w tym wyprzedano akcje Azotów Puławy jednemu z głównych oligarchów rosyjskich – kontynuował Jan Kanthak, gdy Marta Wcisło opuściła miejsce konferencji.

I wrócił do krytykowania ludowców. - PSL co innego mówi w takich regionach jak Lubelszczyzna, Podkarpacie i Podlasie, a zupełnie co innego robi w europarlamencie. PSL to tak naprawdę przybudówka Platformy Obywatelskiej, a Władysław Kosiniak-Kamysz był tak naprawdę pucybutem Donalda Tuska. I w dalszym ciągu PSL wpisuje się w narrację PO – podsumował wiceminister aktywów państwowych.