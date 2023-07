Baobab dostał komputery. Korzystać mogą z nich nie tylko uchodźcy

Już od lutego migranci/tki, w tym uchodźcy/czynie, przebywający w Lublinie mają swoje miejsce, bezpieczną przestrzeń dostępną dla maksymalnie szerokiej grupy osób.

Jest ona otwarta także dla mieszkańców. Baobab, który się zmienia i dostosowuje do potrzeb użytkowników ma salę komputerową.

– Otrzymaliśmy od UNHCRu piętnaście nowych laptopów, które będziemy wykorzystywać przede wszystkim do celów edukacyjnych. Czas wakacyjny to moment, kiedy będziemy testować tę salę. Jest ona czynna w godzinach funkcjonowania baobabu. To jest miejsce, z którego mogą korzystać dzieci, dorośli, jest ono otwarte dla wszystkich – mówiła podczas otwarcia, które było zarazem początkiem pierwszych zajęć, Milena Kloczkowska, członkini zarządu Homo Faber.

Homo Faber stoi za organizacją i funkcjonowaniem babobabu. – Bardzo się cieszymy, sala wygląda pięknie. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyłożyli do tej pracy, bo naprawdę jesteśmy z tego bardzo dumni – dodała Kloczowska, prawniczka, związana ze stowarzyszeniem od 2020 roku, która opiekuje się nową przestrzenią.