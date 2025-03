Bartłomiej Pejo w Dzienniku Wschodnim: absolutnie nie myślimy o koalicji z PiS

Smycze reklamowe z nadrukiem jako nośnik Twojego logo i hasła reklamowego

Smycze reklamowe to wszechstronny i praktyczny gadżet, który sprawdza się w każdej branży. Dzięki możliwości przypięcia kluczy czy identyfikatorów, są chętnie używane na co dzień, co zwiększa widoczność marki. Duża powierzchnia do nadruku umożliwia skuteczną personalizację logo czy hasła reklamowego. Smycze są ekonomiczne, pozwala to na masowe zamawianie ich, a ich mobilność sprawia, że Twoja reklama podróżuje w różnorodne miejsca. Wykorzystując smycze na eventach, w programach lojalnościowych czy jako wyposażenie pracowników, budujesz rozpoznawalność marki i pozytywne skojarzenia wśród klientów.