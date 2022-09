Baseny w Lublinie podrożeją, sauny będą działać rzadziej. Nowe godziny otwarcia

Zanim przejdziemy do gorszych wiadomości, zacznijmy od tej dobrej. Właśnie zakończyła się przerwa konserwacyjna w części kompleksu Aqua Lublin, gdzie przez ostatnie trzy tygodnie szorowano, naprawiano i konserwowano urządzenia. Już dziś można się wybrać do aquaparku, ale nie przed południem. To dopiero początek gorszych informacji.

Będzie czynne krócej

Od dziś mają obowiązywać nowe godziny otwarcia aquaparku w Aqua Lublin. Wcześniej był czynny w dni powszednie od godz. 10 do 22, ale odtąd ma być otwierany dopiero w południe. Weekendowe godziny otwarcia pozostają bez zmian: 10-22.

Jeszcze bardziej ograniczono dostęp do Strefy H2O, czyli starej pływalni przy Al. Zygmuntowskich. W dni powszednie ma być otwierana już nie o godz. 8, ale dopiero o 14.

Saunarium? Nie dzisiaj

Największe ograniczenia dotyczą saunarium w Aqua Lublin, które nie będzie już otwierane we wszystkie dni tygodnia. Z tej części będzie można korzystać wyłącznie od czwartku do niedzieli w godz. 14-22.

Sauny przy natryskach mają być dostępne we wtorki i środy od godz. 14 do 20, a w soboty i niedziele od godz. 10 do 20.

Chodzi o oszczędności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tłumaczy, że ogranicza czas pracy obiektów, aby uciekać przed drastycznym wzrostem kosztów.

– Chodzi przede wszystkim o kilkusetprocentowy wzrost kosztów energii elektrycznej – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik spółki. – Po analizie ograniczamy funkcjonowanie obiektów w godzinach, w których korzysta z nich najmniej osób.

Podniosą ceny biletów

Zarządca miejskich pływalni i saun zapowiada również podniesienie cen biletów wstępu. – Jeszcze przed końcem miesiąca – przyznaje Bednarczyk. Na razie nie ujawnia nowych cenników. – Nie zostały jeszcze zatwierdzone przez zarząd.

Wzrosnąć mają również opłaty za korzystanie z obiektów MOSiR przez najemców i dzierżawców pomieszczeń.

Zaczęło się od Łabędziej

Pierwsze ograniczenia w czasie pracy obiektów sportowych zostały wprowadzone tydzień temu w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Łabędziej.

Od poniedziałku do środy basen jest otwierany o półtorej godziny później (o 8 zamiast o 6.30), w soboty i niedziele część sportowa jest czynna od godz. 9 zamiast od 8, a sauny są czynne w weekendy w południe, a nie od 8 rano.