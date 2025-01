Smakosz ciasteczek z marihuaną w rękach policji

Bialscy policjanci dostali informację o 21-latku, który miał posiadać znaczne ilości narkotyków. Ich podejrzania zostały potwierdzone. W pokoju młodego mężczyzny odnaleźli foliowe woreczki z suszem roślinnym, a także „ciasteczka”. Okazało się, że wszystko to marihuana, która wystarczyłaby do sporządzenia 170 porcji dealerskich. 21-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.