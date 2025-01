Zgodnie z przewidywaniami to nie był jednak łatwy mecz. Pokazał to już sam początek, kiedy miejscowe zawodniczki szybko objęły prowadzenie 3:0. Niedługo później zrobiło się już nawet 7:3, a lubelska drużyna sprawiała wrażenie zaskoczonej takim obrotem spraw. Na szczęście końcówka pierwszej połowy należała już do przyjezdnych, a konkretnie znakomicie czującej się pod rządami Pawła Tetelewskiego Steli Posavec. Chorwatka swoimi akcjami doprowadziła do remisu na koniec pierwszej połowy.

W drugiej przyjezdne nie pozwoliły sobie już na dekoncentrację i od początku narzuciły swoje warunki gry. Ich znakiem rozpoznawczym w tym fragmencie była dobra obrona. Duża też w tym zasługa dobrze czującej się między słupkami bramki MKS FunFloor Pauliny Wdowiak, która wyciągnęła kilka trudnych piłek. W efekcie MKS FunFloor wygrał 29:26 i umocnił się w czubie tabeli.

Za mecz w Piotrkowie Trybunalskim słowa pochwały należą się Aleksandrze Rosiak, która zdobyła aż 7 bramek. O dwa trafienia gorsza była rewelacyjna w tym sezonie Posavec. – Źle dziewczyny weszły w mecz. Nie mogliśmy znaleźć skuteczności. Spokojnie jednak czekaliśmy na rozwój wydarzeń i w końcówce pierwszej połowy udało się zniwelować straty. Po przerwie objęliśmy prowadzenie i później bardzo umiejętnie już moje zawodniczki pilnowały korzystnego wyniku. W ostatnich minutach popełniły kilka prostych błędów, ale na szczęście Piotrcovia tego nie wykorzystała i wywozimy stąd cenne trzy punkty – skomentował spotkanie Paweł Tetelewski, szkoleniowiec MKS FunFloor Lublin. – Za ładną grę punktów nikt nam punktów nie przyzna. Walczyłyśmy, na tyle ile mogłyśmy, ale brakowało sił. Mam nadzieję, że jak dojdą do nas kontuzjowane koleżanki to z takimi drużynami będziemy walczyć jak równy z równym. Za tydzień czeka nas bardzo ważny mecz w Elblągu i jedziemy tam po trzy punkty – powiedziała po meczu Lucyna Sobecka.

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – MKS FunFloor Lublin 26:29 (15:15)

Piotrcovia: Sarnecka, Suliga – Arcisevskaja 7, Sobecka 5, Mielewczyk 4, Noga 4, Gadzina 3, Waga 2, Roszak 1, Grobelna, Domagalska, Radushko. Kary: 8 min.

MKS FunFloor: Mamić, Wdowiak – Rosiak 7, Posavec 5, Balsam 4, Szynkaruk 4, Tomczyk 3, Andruszak 2, Pietras 1, Planeta 1, Pastuszka 1, D. Więckowska 1, M. Więckowska, Olek, Matuszczyk. Kary: 8 min.

Sędziowali: Dejna i Raszewski. Widzów: 290.

Pozostałe wyniki: Młyny Stoisław Koszalin – KPR Ruch Chorzów 20:19 * KPR Gminy Kobierzyce – KGHM MKS Zagłębie Lubin 18:22 * Energa Szczypiorno Kalisz – Energa Start Elbląg 28:36. Mecz Sośnica Gliwice – MKS URBiS Gniezno odbędzie się w środę.

Zagłębie 11 30 317:213 FunFloor 11 30 359:266 Kobierzyce 12 30 352:300 Start 12 25 340:356 Gniezno 10 17 304:284 Piotrcovia 12 12 323:332 Ruch 12 9 324:355 Sośnica 10 9 226:276 Młyny 11 6 263:326 Kalisz 11 0 266:366

22-26 stycznia: Sośnica – Młyny * Gniezno – Kalisz * Start – Piotrcovia * FunFLoor – Kobierzyce (środa, godz. 20.30) * Zagłębie – Ruch.