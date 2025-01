Wśród zgromadzonych w środę w sali ślubów zamojskiego USC byli m.in. państwo Teresa i Piotr Mojzessowie. Od ich ślubu minęło już ponad 50 lat. Ślub brali 29 kwietnia 1973 roku.

– To był piękny, słoneczny dzień, przybyło wielu zaproszonych gości – wspomina pani Teresa. I zaraz dodaje, że dokładnie pamięta, bo choć minęło wiele lat, to dla niej i męża to jakby jeden dzień. Poznali się w Zamościu i od zawsze tutaj mieszkają. Doczekali się dwójki dzieci, mają wnuki. Oboje zgodnie zapewniają, że ich małżeństwo zawsze było bardzo udane. Dlatego nie było im trudno wytrwać razem. – Nie mogę na męża narzekać. Zresztą syn też zawsze powtarza, że chce brać z ojca przykład, bo jest dla niego wzorem – dodaje zamościanka. Choć przyznaje, że czasem niesnaski się zdarzały. Jak sobie z nimi radzili?

– O małżeństwo trzeba dbać. Trzeba wszystko zawsze przegadać, nie przemilczeć. Trzeba umieć ustąpić i powiedzieć przepraszam – tłumaczy pani Teresa.

– Szacunek wzajemny jest potrzebny. To podstawa. I miłość oczywiście. My mamy za sobą ponad 50 lat takiego naprawdę szczęśliwego małżeństwa – dodaje pan Piotr.

Z uśmiechem dopowiada, że mąż powinien być czasem uległy, rozumieć żonę, nawet gdy ma gorsze dni. – Nie raz córka mi mówi: mamusia ci po głowie jeździ”, a ja jej odpowiadam: „niech jeździ, bo przecież jest taka kochana” – zapewnia mężczyzna.

Swoją 50 rocznicę ślubu państwo Mojzessowie świętowali z całą rodziną w Gdańsku. Syn udostępnił im piękny apartament, synowa zamówiła uroczystą mszę, spędzili tam cudowny tydzień. Uroczystość wręczenia medali od Prezydenta RP była tylko „wisienką na torcie”.

Takie same odznaczenia z rąk prezydenta Zamościa odebrali w środę również:

Teresa i Roman Gałanowie,

Wanda i Marian Maliccy,

Teresa i Stanisław Plechawscy,

Zofia i Jóżef Podgórscy,

Krystyna i Szczepan Radziszewscy,

Helena i Leszek Sitarzowie,

Elżbieta i Janusz Witkowie,

Teresa i Zbigniew Zwolanowie.

Dostojnym jubilatom towarzyszyli często ich najbliżsi. W niejednym oku zakręciła się łza, były serdeczne życzenia, kwiaty i symboliczna lampka szampana.

To było pierwsze takie w tym roku wydarzenie w zamojskim Ratuszu, ale na pewno nie ostatnie.

– Odbędą się za jakiś czas kolejne, cztery albo pięć – zapewnia Agnieszka Grabska, zastępca kierownika USC w Zamościu. Wyjaśnia, że cała procedura przyjmowania wniosków, przekazywania ich, rozpatrywania w Kancelarii Prezydenta RP trwa. Wnioski o medale dla par, które świętowały w środę, były składane w zamojskim USC na początku zeszłego roku.