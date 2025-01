Najważniejszy bal w życiu za nimi. Studniówka Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie

Ich pierwszy najważniejszy bal w życiu odbył się w Arche Hotel. Tegoroczni Maturzyści mogli na chwilę odpocząć od intensywnej nauki i bawić się do białego rana.

Egzamin maturalny już za 105 dni. Maraton rozpocznie się w poniedziałek 5 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego. We wtorek zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem angielskim. Dodatkowo maturzyści muszą podejść do jednego z egzaminów na poziomie rozszerzonym oraz dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego oraz obcego nowożytnego. Wszystkie gzaminy potrwają do 24 maja (z wyjątkiem 10 i 11 oraz 17 i 18 maja).

Teraz nieważny jest wzór na deltę, list do przyjaciela z Wielkiej Brytanii czy rozprawka z "Lalki". Zobacz jak na swoim pierwszym wielkim balu bawili się uczniowie Liceum Śródziemnomorskiego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie.