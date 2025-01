Karetka dojedzie do nich szybciej

Całodobowy punkt wyjazdowy podstawowego zespołu ratownictwa medycznego przy ul. Partyzanckiej 38 w Michowie został otwarty 16 stycznia. Oznacza to, że w razie zagrożenia życia lub zdrowia, ambulans szybciej dojedzie do mieszkańców gminy Michów, Abramów, gmin sąsiednich.

- Otwarcie punktu wyjazdowego w Michowie to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić mieszkańcom szybszy dostęp do pomocy medycznej, co w wielu przypadkach może uratować zdrowie i życie. To kolejny krok w rozwoju ratownictwa medycznego w naszym województwie - podkreślił Tadeusz Duszyński, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

Zespół ratownictwa medycznego dysponuje nowoczesnym i w pełni wyposażonym ambulansem zgodnie z obowiązującymi standardami. Ratownicy medyczni będą na posterunku całodobowo i 7 dni w tygodniu. Punkt zaczął działać od północy 1 stycznia i w ciągu zaledwie kilku godzin od otwarcia, ratownicy medyczni otrzymali już kilka zgłoszeń. To potwierdza, że ulokowanie zespołu właśnie w tym miejscu było dobrą decyzją.

Nowa lokalizacja to efekt współpracy między pogotowiem, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, władzami samorządowymi oraz Ministerstwem Zdrowia.

Tylko w październiku ubiegłego roku uruchomiono 5 czasowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (funkcjonujących 12 godzin na dobę) z miejscami stacjonowania w: Maryninie, Józefowie nad Wisłą, Janowie Podlaskim, Łabuniach oraz Ulhówku. Od 1 kwietnia 2025 roku kolejny punkt ma zacząć działać w Modliborzycach, a 1 czerwca uruchomiony zostanie sezonowy punkt ratownictwa medycznego w Okunince. Do 1 stycznia tego roku, liczba zespołów ratownictwa medycznego w województwie lubelskim zwiększyła się z 93 do 99. Docelowo, planowane jest funkcjonowanie 101 zespołów.