Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Anna Augustyniak, duchowni i radni. Dzisiejsze otwarcie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Lublinie przyciągnęło wszystkich najważniejszych urzędników w mieście. Ale okazja była wyjątkowa. Centrum bowiem ma być miejscem opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. W trakcie otwarcia nie tylko urzędnicy podkreślali jego znaczenie, zrobili to przede wszystkim rodzice przyszłych podopiecznych centrum.

– Słowo dziękuję, nie wypowie tego, co jest w naszych sercach – mówiła w imieniu rodziców Małgorzata Szestopałko, mama jednej z podopiecznych. – Dziękujemy też pracownikom ośrodka, to nie są pracownicy, to są członkowie naszych rodzin. Porozmawiają z nami, pocieszą, czasem ustawią do pionu. To jest zasługa pani dyrektor i wszystkich tych ludzi, którzy wykonują tu ciężką pracę. My to wszystko widzimy i doceniamy.

Rodzice podkreślali, że otwarcie ośrodka zapewni wsparcie nie tylko im dzieciom, ale również im. Dostęp do specjalistycznej opieki, pozwoli rodzicom na pójście do pracy, zapewnienie lepszej opieki swoim dzieciom w miejscu, które jest do tego specjalnie przygotowane.

– Wy nam w tym bardzo pomagacie. Chciałam też podziękować z tego miejsca za to zrozumienie, za tę współpracę. To jest bardzo ważne. My też wiemy, że z miejsca urzędnika ciężko pewne rzeczy ogarnąć, pojąć, a państwo są otwarci na rozmowy – zwracała się do prezydenta Krzysztofa Żuka Szestopałko.

W centrum, którego koszt osiągnął niemal 4 mln zł, do dyspozycji podopiecznych będą sale integracyjne, sala do rehabilitacji, jadalnia, toalety oraz inne pomieszczenia niezbędne do pomocy w codziennym funkcjonowaniu podopiecznym. A tych będzie 20. Placówka przy ul. Poturzyńskiej 1 oferuje miejsca dla 14 osób w ramach pobytu dziennego oraz 6 miejsc całodobowych.

Nowy budynek został zaprojektowany z myślą o pełnej dostępności. Znajduje się w cichym otoczeniu z dużą ilością zieleni. Uczestnicy będą mogli korzystać z tarasu wypoczynkowego, alejek spacerowych oraz kuchni przystosowanej do treningów samodzielności.

Każde pomieszczenie w centrum jest zaprojektowane tak, żeby jego podopieczni mogli się po nim poruszać swobodnie i bez przeszkód. Dodatkowo pomieszczenia mieszkalne wyposażone są w sprzęty, które pomogą również osobom w znacznym stopniu niepełnosprawności.