Będą ogromne utrudnienia w ruchu w Lublinie. Przez wyścig kolarski Tour de Pologne

To nie koniec. Przed wjazdem peletonu do Lublina, w sobotę od 15.30 będzie zamknięta al. Solidarności (na odcinku od wiaduktu Poniatowskiego do ul. Dolna 3 Maja). Ruch zostanie skierowany łącznicą na ul. Smorawińskiego. W tym czasie zostanie utrzymane będzie zamknięcie ul. Wieniawskiej od ul. Bieczyńskiego.

Służby mundurowe zabezpieczą ruch w obrębie ronda Kuklińskiego, zjazdu z ul. Poniatowskiego na al. Solidarności, skrzyżowania ul. Czechowska – ul. Lubomelska oraz na pozostałych skrzyżowaniach.

Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach: ul. Radziwiłłowska – ul. 3 Maja, ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Kołłątaja oraz ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Chopina – ul. Ewangelicka będą funkcjonować w trybie „żółty pulsujący”.

W dniach 29-30 lipca, na zamkniętych odcinkach ulic, w miejscach postojowych będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

W czasie trwania głównego wyścigu oraz TdP Junior, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie skieruje komunikację zbiorową na trasy alternatywne. Zmiany dotyczą linii:

Tour De Pologne Junior

W sobotę, w godzinach 11-14.30, zaplanowano Tour De Pologne Junior. Trasa wyścigu na terenie miasta obejmuje: ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Lipową, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Akademicką, ul. Radziszewskiego, ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Popiełuszki, ul. Długosza, ul. Leszczyńskiego, ul. Czechowską oraz ul. 3 Maja. Wszystkie znajdujące się na trasie odcinki zostaną zamknięte dla ruchu.