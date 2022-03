Będą wytwarzać lek na raka. Duża inwestycja w Lublinie

Inwestycja jest podzielona na dwie części. Jedna z nich zakłada zmianę sposobu użytkowania powstającego budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego. Spółka zakłada, że przez pięć lat będą tu trwały prace nad określeniem najlepszych parametrów produkcji zawiesiny do leczenia raka pęcherza moczowego. Po pięciu latach obiekt ma być przekształcony w fabrykę, w której będzie wytwarzany lek Onko BCG.

Drugi etap przewiduje postawienie nowego budynku, nazwanego przez inwestora ONKO. Powstanie w nim linia do produkcji wspomnianego już leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego. Firma zakłada, że linia będzie w stanie osiągnąć wydajność 240 tys. fiolek leku. Inwestycja może kosztować niemal 72 mln zł, natomiast 60 proc. tej kwoty ma pokryć dofinansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu (43 mln zł).

Onko BCG to preparat, który jest produktem deficytowym w skali całego świata. Biomed zakłada, że dzięki inwestycji będzie w stanie zwiększyć jego produkcję aż pięciokrotnie. Obecnie lek wytwarzany jest na linii technologicznej zakładu przy ul. Uniwersyteckiej naprzemiennie ze szczepionką przeciwgruźliczą BCG 10. Po otwarciu nowej fabryki zakład przy Uniwersyteckiej będzie mógł się zająć wyłącznie produkcją szczepionki, a fabryka ONKO zajmie się tylko preparatem do leczenia raka pęcherza moczowego.

Według najnowszych szacunków WHO to dziewiąty najczęściej występujący nowotwór na świecie, a u Polaków czwarty zaraz po raku płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego. WHO szacuje, że liczba diagnozowanych przypadków wzrośnie w Polsce do roku 2040 o ponad 35 proc., co oznacza prawie 16 tys. nowych przypadków rocznie. W tym samym czasie liczba zgonów ma wzrosnąć o prawie 60 proc. W ciągu roku zmarłoby wówczas aż 8 tys. chorych.

Dlatego zapotrzebowanie na leki tak bardzo rośnie. – Na rynku globalnym obserwujemy stały wzrost popytu na rozwiązania z zakresu terapii raka pęcherza moczowego. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych zapytaniach zarówno z krajów, do których realizujemy obecnie eksport, jak również z państw, do których nie prowadzimy sprzedaży – mówi Michał Makarczyk-Rodkiewicz, rzecznik spółki Biomed-Lublin. Wskazuje też na „niedobory w zakresie produktów do leczenia dopęcherzowego i immunoterapii raka pęcherza moczowego”.

Biomed-Lublin stara się już w Urzędzie Miasta o decyzję środowiskową, która umożliwi inwestycję przy ul. Głównej. Żeby dostać taką decyzję spółka musiała przedstawić raport o możliwym oddziaływaniu zakładu na środowisko, biorąc pod uwagę również możliwe sytuacje awaryjne. Budowa zakładu, jak wynika z raportu, będzie się wiązać z wycinką 31 drzew spośród ponad 100 rosnących na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję.