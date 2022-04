Będzie łatwiej zwiedzać staromiejskie podziemia w Lublinie

– Godziny otwarcia atrakcji są niedostosowane do potrzeb indywidualnych turystów i odwiedzających – zwraca uwagę radna Kwiatkowska w piśmie do prezydenta. Obecnie do trasy podziemnej turyści indywidualni mogą wejść o godz. 14 i 16 w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 12, 14 i 16. Zdaniem radnej należy również zwiększyć dostępność pozostałych obiektów ośrodka.

– Ze względu na potrzeby mieszkańców, turystów i odwiedzających, optymalne byłoby udostępnienie wszystkich tych obiektów 7 dni w tygodniu, również w godzinach popołudniowych i wieczornych – apeluje do prezydenta Kwiatkowska, której zdaniem taka zmiana poprawiłaby wyniki finansowe ośrodka.

– Od maja do października planowane jest uruchomienie dodatkowych wejść do trasy – zapowiada Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. W dni powszednie trasa ma być otwierana o godz. 10.00, 12.00, 14.00 i 16.00, przy czym wejścia o 10 i 12 będą przeznaczone dla grup zorganizowanych. W weekendy trasa ma być dostępna o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 16.00 i 17.00, przy czym o godz. 13.00 wpuszczane będą tylko grupy zorganizowane. Limit zwiedzających, jak stwierdza Wojewódzki, ma być zwiększony do 20 osób. Podczas dużych festiwali planowane są dodatkowe spacery: o godz. 11.00, 11.30, 17.30, 18.00 i 18.30.

Od maja do października Piwnica Pod Fortuną ma być udostępniana indywidualnym zwiedzającym we wszystkie dni tygodnia o godz. 13, zaś grupom zorganizowanym o umówionych porach.