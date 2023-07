Będzie lepiej jeździło się i chodziło po Lublinie. Trwają wakacyjne remonty w mieście

– Letnie miesiące, z uwagi na mniejszy ruch samochodowy, sprzyjają realizacji prac drogowych - mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji i rozwoju, dodając, że sukcesywna odnowa infrastrukturalny wpływa na komfort jazdy oraz zwiększa bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Wiceprezydent Szymczyk podkreśla również, że część zadań realizowanych jest wspólnie i w porozumieniu z przedstawicielami Rad Dzielnic w ramach projektu Plan dla Dzielnic i środków rezerwy celowej, a część zgodnie z przyjętym planem remontów w mieście na drugie półrocze.

Od początku wakacji nowe nawierzchnie położono już na ulicach: Goździkowej, Biskupińskiej, Słupian, Krwawicza i Piątkowskiego oraz sięgaczu ul. Wyżynnej. Zakończyły się też prace na ul. Niepodległości. Tam drogowcy naprawili asfaltową nawierzchnię zatok parkingowych i przystankowych komunikacji miejskiej oraz częściowo samej jezdni.

Na ul. Skalistej wymieniono z kolei chodniki oraz nawierzchnię jezdni. Naprawiono także sięgacz ul. Wapiennej, na odcinku od głównego ciągu ulicy do rzeki Bystrzycy.

Aktualnie drogowcy pracują na ul. 1 Maja. Tam na odcinku od pl. Bychawskiego do ul. Kościelnej trwa remont chodników. Remont ciągów pieszych zaplanowano też na ul. Grażyny (od posesji 25 do 27) oraz ul. Wileńskiej (od numeru 13 do 9), z kolei w ul. Chrobrego w kierunku Głębokiej zostaną odnowione schody.

Finalizowane są również prace na ul. Wrocławskiej, gdzie wymienione zostaną chodniki oraz nawierzchnia jezdni. Dodatkowo w trakcie realizacji jest remont ul. Jagiełły, na odcinku od ul. Doświadczalnej do posesji Jagiełły 16 oraz parkingów przy ul. Biedronki. Remontowany jest również osiedlowy odcinek ul. Łęczyńskiej za kwotę ponad 1 mln zł. Drogowcy kładą też nawierzchnię bitumiczną na ul. Węglinek, odcinku ul. Sekutowicza (łącznik do ul. Bielskiego), ul. Stary Gaj oraz sięgaczu ul. Firlejowskiej.

W najbliższych tygodniach rozpoczęte zostaną prace przy:

ułożeniu nawierzchni bitumicznej na Mineralnej , ul. Skryte j, na parkingu przy ul. Harnasie 10 oraz odcinku ul. Dereniowej ,

, j, na parkingu przy oraz odcinku , naprawie chodnika w Glinianej (na odcinku ul. Letniej do ul. Słonecznej, po stronie posesji parzystych),

(na odcinku ul. Letniej do ul. Słonecznej, po stronie posesji parzystych), budowie chodnika przy Sowińskiego (od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej),

(od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej), naprawie ciągu pieszego w ul. Pogodnej poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego (na odcinku od posesji nr 24 do 32)

poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego (na odcinku od posesji nr 24 do 32) naprawie nawierzchni Sempołowskiej,

remoncie chodnika przy Szwajcarskiej(na odcinku od ul. Paderewskiego do budynku ul. Szwajcarska 5).

Miasto podpisało także umowę na remont ul. Laskowej. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji, a realizacja prac planowana jest na przełomie lipca i sierpnia.