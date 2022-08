Będzie mniej ukraińskich uczniów w szkołach w Lublinie. "Myśmy się szykowali na liczbę znacznie większą"

– Spodziewamy się, że we wrześniu liczba tych uczniów wzrośnie co najmniej dwukrotnie – mówił w czerwcu przed Radą Miasta zastępca prezydenta ds. oświaty Mariusz Banach. Wtedy w lubelskich szkołach było 1720 ukraińskich uczniów, teraz ma być ich mniej, bo 1684. W czerwcu w przedszkolach mieliśmy 409 dzieci z Ukrainy, od jutra zajęcia będzie mieć 347.

– Myśmy się szykowali na liczbę znacznie większą – mówi Banach, który twierdzi, że w Lublinie zatrzymało się od 50 tys. do 70 tys. obywateli Ukrainy. – Zakładamy, że co najmniej połowa z nich to uczniowie i wychowankowie przedszkoli. My ich nie widzimy w systemie. Trochę nas to zjawisko martwi. Tłumaczymy to trochę nauczaniem zdalnym prowadzonym przez szkoły ukraińskie, ale też dajemy sobie czas na to, żeby tych dzieci trochę poszukać.

W szukaniu ukraińskich dzieci, które nie trafiły do szkół mają pomagać – jak twierdzi Ratusz – ukraińscy pedagodzy, którzy nadal będą pracować w miejskich szkołach.

– Oni mają zagwarantowaną pracę do końca tego roku szkolnego – zapewnia Krzysztof Stanowski, który w Urzędzie Miasta kieruje Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koszty tych etatów nie będą obciążać miejskiej kasy, pokryje je Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Ratusz wciąż zakłada, że uczniów z Ukrainy może być więcej.

– Mamy świadomość, że w zimie, w związku z trudną sytuacją na Ukrainie, w związku z brakiem gazu, mogą się pojawić kolejni uchodźcy – ocenia Stanowski.

Zdecydowana większość ukraińskich uczniów przyjętych na nowy rok szkolny będzie chodzić do ogólnodostępnych klas, razem z polskimi uczniami. – Tak jak w zeszłym roku szkolnym organizowane są także oddziały przygotowawcze w dwóch szkołach podstawowych oraz w dwóch liceach – informuje Urząd Miasta, który zapewnia, że drzwi miejskich szkół są otwarte dla ukraińskich dzieci, które chciałyby się w nich uczyć.

– Na kształcenie uczniów z Ukrainy miasto otrzymuje środki z Funduszu Pomocy. Są one naliczane miesięcznie – podaje Ratusz, który od 24 lutego do końca lipca otrzymał niemal z funduszu niemal 10 mln zł. Miastu pomaga również UNICEF, który wyłożył już ponad 8 mln zł na dodatkowe wyposażenie dla szkół i przedszkoli, działania integracyjne i kursy języka polskiego i ukraińskiego zaplanowane na nadchodzący rok szkolny.

– W ramach tych środków UNICEF przekaże również sprzęt komputerowy dla 22 szkół o wartości 1,6 mln zł i sprzęt komputerowy na potrzeby gabinetów pielęgniarskich o wartości blisko 290 tys. zł – wylicza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. Na liście są też dwa busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dwa schodołazy i dwa wózki inwalidzkie o wartości 455 tys. zł na potrzeby dowozu dzieci.