Będzie więcej policji. Młodzi złożyli dziś ślubowanie

Policja kusi pensją i emeryturą. Najbliższy nabór w Lublinie za kilka dni

Komenda Miejska w Lublinie chce przyciągnąć chętnych do służby w policji i podaje terminy, w jakich planuje w tym roku przyjęcia do służby. Z tej okazji sprawdzamy, jak wygląda postępowanie rekrutacyjne na to stanowisko i na jaką pensję mogą liczyć mundurowi.