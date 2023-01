Bo ferie, bo studenci. Bardzo zła wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej w Lublinie

Plan władz Lublina jest czytelny. Promują korzystanie z komunikacji miejskiej i zachęcają, żeby osoby zwykle poruszające się własnym autem przesiadły się do autobusów lub trolejbusów.

Kolejna tego typu akcja (połączona z promocją czytelnictwa) zaczyna się 10 stycznia i potrwa do 13 stycznia. - Jeśli podczas kontroli biletów pasażer okaże kontrolerowi ważny bilet lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów i powie hasło akcji „Jazda na Maksa” może otrzymać bezpłatnie książkę lubelskiego autora Maksa Czornyja z oryginalnym autografem – ogłasza Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego i zastrzega, że akcja trwa do wyczerpania zapasu książek.

Wygląda na to, że szansę na książkę ma pan Paweł, który dzień w dzień korzysta z autobusów i trolejbusów. Przyznaje, że z coraz mniejszą ochotą.

Chodzi o rozkład jazdy. Przyjąłem, że w okresie świąteczno-noworocznym połączeń jest mniej, ale zdziwiło mnie, że po Nowym Roku nie wróciło to do normy – narzeka.

ZTM postanowił, że od 1 stycznia do weekendu po święcie Trzech Króli będzie obowiązywał rozkład „dzień powszedni specjalny”. To uboga wersja normalnego. Mimo że na te parę dni uczniowie wrócili do szkół.

- Przez to moja podróż do pracy i z pracy wygląda dziwnie. Muszę „sztukować” i łączyć połączenia. Czasami z Felina jadę na przystanek Dulęby, tam łapię autobus pod Park Bronowicki i może mi się uda złapać coś na Choiny. Jak nie, to jadę na Zamojską i tam się przesiadam – wylicza pasażer.

Złą wiadomością jest to, że taki rozkład zostanie utrzymany do końca stycznia. Już od kilku dni w redakcji otrzymujemy skargi mieszkańców. - Czy ktoś tu zapomniał o ludziach dojeżdżających do pracy? - dzwonią.

Ludzie są niezadowoleni, że rozkład nie wrócił do normy. I w tym miesiącu nie wróci.

- Z uwagi na zbliżający się termin ferii zimowych w województwie lubelskim oraz zaczynający się okres sesji na lubelskich uczelniach, obecne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej obowiązujące w dzień powszedni zostają utrzymane do 27 stycznia br – podaje Monika Fisz.

Ferie zaczynają się 16 stycznia. Ale ZTM uznał, że po Trzech Królach jest okres „obejmujący urlopy przedferyjne”. Potem są właśnie ferie zimowe oraz początek sesji na lubelskich uczelniach, na których nie będzie zajęć.

- W dzień powszedni obowiązywał będzie rozkład specjalny, czyli lekko zmodyfikowany w stosunku do rozkładu obowiązującego w roku szkolnym, uwzględniający zmniejszony popyt z uwagi na ferie, urlopy, przerwy w nauce, ale zapewniający dojazd do zakładów pracy i dostosowany do przewidywanych na najbliższy czas potrzeb na komunikację miejską – zapewnia Fisz i dodaje: - Oczywiście ze swojej strony będziemy monitorować sytuację i dostosowywać podaż do bieżącego popytu, jeżeli będzie taka potrzeba.