Boiska bliżej "Piątki". Uczniowie wywalczyli je w budżecie obywatelskim

Wiele wskazuje na to, że ogłoszony na początku roku przetarg uda się rozstrzygnąć bez niespodziewanych perturbacji. Ratusz zaplanował, że na realizację inwestycji wyda nie więcej niż ok. 1,5 mln zł. Ten limit przekracza tylko jedna, z siedmiu złożonych ofert, która opiewa na nieco ponad 2 mln zł. Pozostałe mieszczą się w przedziale od 1 mln 119 tys. zł do 1 mln 414 tys. zł.

Jeśli uda się pomyślnie zakończyć procedurę, pierwszym zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie rozbiórka istniejącego asfaltowego placu, zlokalizowanego na szkolnym terenie wzdłuż ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, od strony budynku NOT. W tym miejscu powstaną dwa boiska z nawierzchnią poliuretanową. Większe, o wymiarach 40 na 19,5 metrów zostanie wyposażone w dwie bramki. Na mniejszym (28 na 12 metrów) pojawią się ruchome słupki do siatkówki oraz dwie tablice do gry w koszykówkę. W ich sąsiedztwie znajdzie się także rekreacyjny plac do gry w bule oraz zewnętrzna siłownia z dziesięcioma urządzeniami. Projekt uwzględnia ponadto montaż piłkochwytów, ławek i stojaka na rowery. Obiekt będzie oświetlony i monitorowany.

– Budowa tego ogólnodostępnego kompleksu sportowego zapewni dobre warunki do aktywności sportowej nie tylko młodzieży szkolnej, ale również mieszkańcom dzielnicy, którzy głosowali na ten projekt w budżecie obywatelskim – przypomina Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Warto przypomnieć, że pomysł budowy nowych boisk dla V LO był najpopularniejszym w głosowaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców jesienią 2021 roku. Projekt zdobył ponad 4,5 tys. głosów. Rękę do tego sukcesu przyłożyli uczniowie, którzy przed szkołą ustawili stoliki i aktywnie namawiali przechodniów do poparcia tej inwestycji. Ostatecznie przedsięwzięcie znalazło się wśród trzech zwycięskich projektów ogólnomiejskich.

Aktualnie wszystkie złożone w przetargu oferty są sprawdzane pod kątem formalnym.

– Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 6 miesięcy na budowę, więc boiska powinny powstać jeszcze w tym roku – podsumowuje Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta.