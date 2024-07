Brama Krakowska zamknięta dla przechodniów

W poniedziałek (22 lipca) od około 7 rano na Bramie Krakowskiej prowadzone będą prace remontowe związane z renowacją zegarów. Podczas prac nie będziemy mogli dostać się tędy na Stare Miasto.

– Na miejscu robót konieczne będzie ustawienie zwyżki. Rozpoczynamy prace od wczesnych godzin porannych, by mieszkańcy zbytnio nie odczuli tych niedogodności. Nie potrafimy powiedzieć jak długo one potrwają, ale będziemy starać się, by zrobić to jak najszybciej – informuje Magdalena Piwowarska, kierownik Muzeum Historii Miasta Lublina, które mieści się w Bramie Krakowskiej.