Brawo Mateusz Polski. To on wygrał 3. Lubelski Duathlonu im. Jerzego Hillera

3. Lubelski Duathlon im. Jerzego Hillera został rozegrany w formule cross country, czyli zmagań w terenie z dużymi przewyższeniami przy Hali Globus, co jest bardziej widowiskowe niż zawody uliczne.

Tegoroczna edycja imprezy dedykowana była pamięci Jerzego Hillera – zawodnika, trenera, sędziego lekkoatletycznego, działacza na rzecz lubelskiego sportu.

Zawodnicy mieli do pokonania trasę składającą się z 3 odcinków: 5 km biegu – 12 km jazdy na rowerze – 2,5 km biegu. Limit czasu na pokonanie trasy to 2 godziny. Na zakończenie do sportowej rywalizacji stanęli młodzi duathloniści (dzieci i młodzież z roczników 2006 – 2017), którzy pokonali odpowiednio krótsze trasy.