Brud, smród a chcą handlować. Zaułek Starego Miasta zostawiony sam sobie

– Od około czterech tygodni codziennie rano, gdy przychodziliśmy do pracy na straganie, w zaułku ul. Szambelańskiej znajdywaliśmy różne „niespodzianki”. Po prostu ktoś się tam załatwiał. Dziś przyniosłam do pracy piach, żeby jakoś to zasypać – przyznaje sprzedawczyni.

Miejsce jest oddalone zaledwie metr od straganu, na którym ma rozłożone produkty. Informuje, że próbowała zgłaszać sprawę do Zarządu Dróg i Mostów, jednak bezskutecznie. – Teraz już zaczęli nam to posypywać piachem. To już poprawa, ale wciąż jest problem z tym, że w ktoś się tu jednak załatwia.

Jak dodaje inna sprzedawczyni pracująca w „budce”, estetykę ulicy psują zalegające na parapetach butelki i małpki po alkoholu. Jak mówią sprzedawczynie, na ulicy nie ma zamontowanych kamer.

– W pobliżu Starego Miasta toaleta znajduje się dopiero w drodze na zamek. Gdy turyści pytają nas, gdzie jest najbliższa toaleta, to musimy im radzić, żeby poszli gdzieś na kawę i przy okazji skorzystali z toalety – mówi nasza rozmówczyni.

– Poza cyklicznymi zleceniami oczyszczania nawierzchni jezdni, chodników czy opróżniania koszy na odpady, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie zlecił stałe, codzienne patrole brygady sprzątającej, które mają za zadanie oczyszczanie ulic Starego Miasta na bieżąco. Zlecenie to obejmuje przede wszystkim sprzątanie odpadów. Zanieczyszczenia trudne do zebrania, sprząta się poprzez mycie nawierzchni. ZDiM zleca mycie chodników w obszarach najczęściej brudzonych, na terenie Starego Miasta jest to okolica Bramy Krakowskiej. Nawierzchnia w tym miejscu myta jest raz w tygodniu – mówi Anna Czerwionka z biura prasowego Lublina. – Dodatkowo, każdorazowo w przypadku otrzymania zgłoszenia o tego typu sytuacjach, podejmowane są prace porządkowe w ramach działań interwencyjnych.