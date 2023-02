Budżet obywatelski w Lublinie. Nowa edycja, nowe zasady i większe pieniądze

Zmiany w regulaminie to efekt przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji z mieszkańcami. Najważniejszy z uwzględnionych postulatów dotyczy zwiększenia maksymalnej kwoty na pojedynczy projekt dzielnicowy z 350 tys. do 400 tys. zł. Druga nowość związana jest z dodatkową kompetencją urzędniczego zespołu, który zajmie się oceną zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów. Na wniosek danej rady dzielnicy będzie on mógł zmienić kategorię projektu z dzielnicowego na miejski. Chodzi o uniknięcie sytuacji, jaka miała miejsce na przykład w przypadku Zemborzyc, gdzie propozycje dotyczące infrastruktury nad Zalewem Zemborzyckim, z której korzystają mieszkańcy różnych części miasta, miały w głosowaniu większą siłę przebicia, niż inwestycje typowo dzielnicowe.

Niezmiennie projekty ogólnomiejskie podzielone są na nieinwestycyjne i inwestycyjne.

Te pierwsze dotyczą np. organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy społecznych. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł.

W tej drugiej grupie mieszczą się zadania związane z inwestycjami o zasięgu wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy, a maksymalny koszt wynosi 1 mln zł.

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej lublin.eu/budzetobywatelski. W zakładce dotyczącej edycji na 2024 rok można znaleźć regulamin oraz pomocny przy wypełnianiu wniosku cennik.

- Zawiera on orientacyjne koszty zakupu rzeczy i prac wykonywanych w mieście, oszacowane na podstawie podobnych realizacji w poprzednim roku. Może być pomocny w trakcie tworzenia projektów do budżetu obywatelskiego, z zastrzeżeniem, że ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz warunków rynkowych – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod specjalną infolinię (81 466 1900) czynną w dni powszednie w godz. 8-15 lub pisząc maila na adres: obywatelski@lublin.eu. Pomocy udziela także Biuro Partycypacji Społecznej w Pałacu Parysów przy ul. Gilasa 3. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. 16 lutego i 2 marca czas jego pracy będzie wydłużony do godz. 18.