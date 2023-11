Był „twarzą” ministra zdrowia w czasach pandemii. Został rzecznikiem NBP

Bank centralny, który ostatnio nie miał rzecznika, o utworzeniu tego stanowiska poinformował w mediach społecznościowych. - Informujemy, że podjęto decyzję o powołaniu Rzecznika Prasowego Narodowego Banku Polskiego w ramach Departamentu Komunikacji NBP – poinformowano w komunikacie w mediach społecznościowych.

Informujemy, że podjęto decyzję o powołaniu Rzecznika Prasowego Narodowego Banku Polskiego w ramach Departamentu Komunikacji NBP. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://t.co/48Ais0jsLP — Biuro Prasowe NBP (@BiuroNbp) November 14, 2023

- Narodowy Bank Polski to instytucja godna jej reprezentowania na zewnątrz i budowania jej wizerunku. Lata działalności na rzecz państwa powodują, że jest to instytucja zaufania publicznego. Chciałbym to zaufanie ugruntowywać – mówi w rozmowie z Dziennikiem Andrusiewicz.

Wojciech Andrusiewicz ma 44 lata. Ukończył politologię na UMCS. Pracował w Akademickim Radiu Centrum i lubelskim oddziale Gazety Wyborczej. Następnie zrezygnował z pracy w mediach, zostając rzecznikiem prasowym oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Od 2015 roku pełnił te rolę w centrali ZUS.

W 2019 roku został rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia. W resorcie odpowiadał za komunikację w wymagającym okresie pandemii Covid-19. Ze stanowiska odszedł w sierpniu tego roku, tuż po dymisji ministra Adama Niedzielskiego.