Carnaval Sztukmistrzów. Lublin stanie na głowie [program]

Nautilius na Litewskim

Na placu Litewskim 27 i 28 lipca o godz. 21 zobaczymy trzy zespoły czeskich artystów, którzy przywiozą widowisko „Nautilius” inspirowane powieścią Juliusza Verne'a. Występy połączonych kompanii: Blackout Paradox, Teatr Novogo Fronta i Sacra Circus to podróż przez fantastyczne morskie głębiny pokazana za pomocą akrobatyki, light show, gry cieni, tańca z ogniem i efektów pirotechnicznych. Nie zabraknie też olbrzymich marionetek.

Jak co roku w programie znajdzie się finałowy spektakl którym międzynarodowy zespół zakończy objazd po Lubelszczyźnie w ramach „Powrotu Sztukmistrza”. To przedsięwzięcie Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w ramach którego stworzona grupa podróżuje po miasteczkach związanych z osobą i twórczością noblisty Isaaca Bashevisa Singera.

Francuzi na Zamkowym

- Staramy się pokazywać to, co najwartościowsze we współczesnym i nowym cyrku Program budujemy tak, by był interesujący dla szerokiego odbiorcy, dla osób, które będą miały po raz pierwszy styczność ze sztuką cyrkową ale też dla znawców, którzy śledzą co dzieje się w tej dynamicznie rozwijającej dziedzinie. Przygotowaliśmy około dwudziestu różnych spektakli pokazywanych kilka razy w czasie czterech dni festiwalu. Cieszymy się, że na plac Zamkowy wracają widowiska cyrkowe, myślę, że widzowie też czekali na takie wydarzenie. Będziemy gościć francuską Compagnie Akoreacro, artyści zapraszają nas na koncert muzyczny a nie spektakl cyrkowy ale z jakichś powodów ciągle jest on przerywany. To komedia omyłek pełna dynamicznych zwrotów akcji a sceną będzie naczepa jeżdżącej ciężarówki – zapowiada Iwona Kornet, dyrektorka Carnavalu Sztukmistrzów z Warsztatów Kultury w Lublinie.

Spektakle na placu Zamkowym będą 28 lipca o godz. 22 i 29 lipca o godz. 21.

Muzycznym akcentem na koniec festiwalu będzie uliczny koncert zespołu Valeria’s Klezmer Chariot. Klarnecistka Valeria i jej towarzysze będą grać do tańca i ta potańcówka 30 lipca o godz. 20 na placu Po Farze będzie pięknym zakończeniem tegorocznej edycji.