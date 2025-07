Carnaval Sztukmistrzów: Pięciu solistów i dwa duety, czyli 56 pokazów w konkursie

Od lat buskerskie popisy cieszą się wielką popularnością podczas kolejnych edycji Carnavalu Sztukmistrzów. W tym roku w programie znalazło się pięć solowych spektakli i dwa pokazy duetów. Sceną dla nich będą Błonia pod Zamkiem, przestrzeń przed Centrum Kultury w Lublinie, róg ul. Krakowskie Przedmieście i Kapucyńska oraz place: Litewski, Łokietka, Po Farze i przed Trybunałem.

W Lublinie wystąpią:

Andrej Tomse – Get The Hat (Słowenia)

Kapelusz Tomse’a utknął zdecydowanie za wysoko. Andrej ma kilka pomysłów, jak go zdjąć, ale każda próba kończy się tym, że wychodzi na klauna.

Harmonogram występów:

• 24 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | pl. Litewski

• 25 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | plac po Farze

• 26 lipca,17.00–17.30, 19.00–19.30 | Krakowskie Przedmieście / Kapucyńska

• 27 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | plac przed Trybunałem

Maria Sol Lence (Circo Cristal) – Tutú (Argentyna)

Spektakl familijny Marii Sol Lence opowiada historię bezrobotnej tancerki klasycznej ze złamanym sercem, która trafia do świata cyrku, by móc dalej występować na scenie. Będzie to wybuchowa mieszanka klaunady, tańca, kontorsji, akrobacji powietrznych i zaskakującego humoru.

Harmonogram występów:

• 24. lipca, 16.00–16.30 | Błonia pod Zamkiem

• 25 lipca, 16.00–16.30, 19.00–19.30 | Błonia pod Zamkiem

• 26 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | Błonia pod Zamkiem

• 27 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | Błonia pod Zamkiem

Menzo Menjunjes – Clown Show (Argentyna)

Mezno od ponad 15 lat podróżuje po świecie, tworząc spektakl „Menjunjes” – barwne, pełne poezji show uliczne. Spektakl był prezentowany na ponad 100 międzynarodowych festiwalach ulicznych, teatralnych i cyrkowych w 33 krajach na całym świecie.

Harmonogram występów:

• 24 lipca,16.00–16.30, 18.00–18.30 | Krakowskie Przedmieście / ul. Kapucyńska

• 25 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | pl. Litewski

• 26 lipca,17.00–17.30, 19.00–19.30 | plac przed Trybunałem

• 27 lipca, 16.00–6.30, 18.00–18.30 | plac Po Farze

Daniel Burley – Sunset Magic Show (Kanada)

Wyobraź sobie wieczorną magię w złocistych promieniach zachodzącego słońca – tak właśnie rozpoczyna się „Sunset Magic Show”. Tak organizatorzy zapowiadają pokaz Burley’a.

Harmonogram występów:

• 24 lipca, 16.00–16.30,18.00–18.30 | plac przed Trybunałem

• 25 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | Krakowskie Przedmieście / ul. Kapucyńska

• 26 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | plac Po Farze

• 27 lipca, 16.00–16.30, 18.00–13.30 | plac Litewski

Gato Blanco Gato Negro – Atempo (Argentyna)

„Atempo” to opowieść z pogranicza teatru i cyrku, w której komedia fizyczna, klaunada, akrobatyka i łucznictwo splatają się w dynamiczny spektakl.

Harmonogram występów:

• 24 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | plac Łokietka

• 25 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | plac przed Centrum Kultury

• 26 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | plac Łokietka

• 27 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | plac przed Centrum Kultury

Company PilkoPilko – The Red Thread (Niemcy/Szkocja)

Duet żonglerski którym artyści są fizycznie połączeni czerwoną nicią. Po dziesięciu latach wspólnych występów ulicznych, małżeństwo artystów postanowiło zadać pytanie: co by było, gdyby naprawdę byli związani?

Harmonogram występów:

• 24 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | plac przed Centrum Kultury

• 25 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | plac Łokietka

• 26 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | plac przed Centrum Kultury

• 27 lipca, 16.00–16.30 , 18.00–18.30 | plac Łokietka

Martin Orchessi – Tuba (Argentyna)

Muzyk, instrument i koncert, w którym wyobraźnia przejmuje rolę dyrygenta – tak organizatorzy zapowiadają Argentyńczyka.

Harmonogram występów:

• 24 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | plac Po Farze

• 25 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | plac przed Trybunałem

• 26 lipca, 16.00–16.30, 18.00–18.30 | plac Litewski

• 27 lipca, 17.00–17.30, 19.00–19.30 | Krakowskie Przedmieście/ul. Kapucyńska

Jak głosować? Aby zagłosować na wybranego buskera lub duet, należy wypełnić formularz online, udostępniony na stronie carnavallublin.eu. Głosowanie rozpocznie się 24 lipca wraz z pierwszym występem konkursowym. Nagrodą w konkursie dla zwycięzcy lub zwyciężczyni konkursu buskerskiego jest 3000 zł.