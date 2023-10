Centrum Kultury Fizycznej UMCS ma już 70 lat

Centrum Kultury Fizycznej kiedyś nosiło nazwę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Została ona zmieniona w 1974 roku. Mimo zmian, nieprzerwanie od 1951 roku, ośrodek należący do UMCS dba o propagowanie sportu oraz aktywizuje lubelską młodzież. Na jubileuszu, dyrektor centrum opowiedział o sukcesach i osiągnięciach placówki, a także wspomniał najważniejsze osoby, które tworzyły kawałek lubelskiej historii sportu. Od początku działalności, aż do dziś, zatrudnionych było ponad 110 nauczycieli i trenerów, 30 pracowników administracji i inżynierów, ponad 120 pracowników obsługi, a funkcję kierownika, na przestrzeni lat obejmowało 5 osób.

- Działalność jaką prowadzimy to przede wszystkim wychowanie fizyczne dla studentów. Na przestrzeni lat to się zmieniało, zmieniała się liczba godzin. W roku akademickim 2005/2006 nastąpił przełom. Jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Polsce, wprowadziliśmy zajęcia profilowane, gdzie studenci mogą sami wybierać termin i rodzaj zajęć. Młodzież jest bardzo zadowolona z takiego rozwiązania i jesteśmy dumni, że ten system wciąż się sprawdza. Kolejnym sukcesem jest działalność klubu AZS, który działa od 1954 roku. Na początku działał on bez własnych obiektów sportowych - mówi prof. Tomasz Bielecki, dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

- Ówczesny rektor uniwersytetu powiedział, że poza nauką i kulturą, sport będzie trzecim bokiem naszego uniwersytetu. Rektorzy wciąż dążą do tego, aby uczelnia była kompletna i ten sport jest ważną dziedziną naszego funkcjonowania. Jak się okazało to były prorocze słowa, bo mamy wiele sukcesów – wyznaje dyrektor CKF.