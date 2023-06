Chęć na Pięć. Deszcz nie zniechęcił biegaczy

O losie papugi zdecyduje sąd. Na razie trafiła do ZOO

Takie przypadki nie zdarzają się codziennie. Ale kilka razy do roku bywa, że ktoś próbuje przez granicę w Lubelskiem nielegalnie wwieźć do Polski chronione zwierzę. Celnicy je wtedy rekwirują. Co się dzieje z takimi stworzeniami później?