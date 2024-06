Co będzie modne w tym sezonie? Dowiesz się na tej gali

Dwoje nowych posłów z Lubelszczyzny. To konsekwencja wyborów do europarlamentu

Bożena Lisowska i Henryk Smolarz to nowi posłowie z Lubelszczyzny, którzy zastąpią wybranych do europarlamentu Martę Wcisło i Krzysztofa Hetmana. Oznacza to także zmiany w składzie sejmiku województwa.