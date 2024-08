Co dalej z Górkami Czechowskimi? TBV składa wniosek i propozycję dla Lublina

- Tak, spółka TBV Investment w związku z niemożliwością realizacji umowy zawartej z Gminą Lublin z 2019 roku, skorzystała z prawa odkupu - wyjaśnia Zbigniew Dymowicz, dyrektor Działu Inwestycji TBV. Dymowicz zaznacza przy tym, że w dalszym ciągu teren ten będzie dostępny dla mieszkańców Lublina, a spółka nadal będzie dbała o czystość funkcjonującej na tym terenie ścieżki.



Decyzja o skorzystaniu z prawa odkupu poprzedziła złożony przez inwestora wniosek w ramach przyjętych w lipcu ubiegłego roku nowych przepisów wprowadzających tzw. Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Na ich mocy inwestor może wnioskować o rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Spółka TBV Investment taki wniosek złożyła wraz z projektem ZPI. We wniosku opublikowanym w miejskim BIP możemy poznać szczegóły, w ramach nowej propozycji dotyczącej Górek Czechowskich.



- Złożony przez nas wniosek zawiera jasne oczekiwania ze strony inwestora i przedstawia również to, co Gmina Lublin może zyskać - informuje Zbigniew Dymowicz.



Gotowość do rozpoczęcia rozmów z TBV Investment przez lubelski Ratusz potwierdza komunikat prasowy, w którym możemy przeczytać o chęci wypracowania kompromisu zapewniającego odzyskanie terenu Górek Czechowskich dla mieszkańców tej części Lublin.



Przedstawiamy kluczowe zapisy z wniosku inwestora: TBV Investment oczekuje zmiany miejscowego planu zagospodarowania, który uwzględni zmianę charakteru zabudowy na terenie inwestycyjnym w obszarze Górek Czechowskich. Obecny stan prawny umożliwia budowę obiektów sportowych, usługowych i handlowych. Zmiana miałaby umożliwić zabudowę mieszkaniową.

Na tym kończą się oczekiwania ze strony inwestora. W części dotyczącej tego, do czego inwestor się zobowiązuje możemy przeczytać m.in o: przekazaniu za 1zł terenów zielonych o powierzchni 75 ha, przebudowy skrzyżowania ulic gen. Ducha i Willowej, wykonaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poligonowej i Relaksowej, przekazaniu Gminie Lublin działki pod budowę szkoły, a także budowie pomnika pamięci Więźniów Zamku Lubelskiego. We wniosku pojawiła się również informacja o planowanej budowie ogólnodostępnego parku - inwestor zobowiązuje się do współfinansowania jego budowy.