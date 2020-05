Coraz więcej osób chce zostać działkowcem w Lublinie. "Odkąd zaczęła się pandemia telefony się urywają"

• Jak wygląda typowy weekend na działkach?

– Osoba starsza siedzi w grządkach, pielęgnuje warzywa i na wieczór wraca do domu. Natomiast osoby młode mają leżaki, hamaki, grille, altanki, baseny dla dzieci. Ich domek letniskowy wyposażony jest często w aneks kuchenny, przyłącze do internetu, kominek, nawet WC i prysznic. Można wygodnie zanocować, a czas spędzić nie tylko na własnej działce, ale też na joggingu czy kajakach nad zalewem albo wyskoczyć rowerem do lasu.

• Czy tworzy się już wśród młodszych dzierżawców działek społeczność?

– Jeszcze nie, jeszcze jest nas za mało. Nie było też dotąd takich oddolnych inicjatyw. Zgłosiłem do prezesa kilka takich pomysłów. To np. wspólne grillowanie w każdą pierwszą sobotę miesiąca przez budynkiem Domu Działkowca. Niestety, w czasie pandemii nie jesteśmy w stanie wdrożyć tego w życie. Mamy też w planach plac zabaw połączony z boiskami do siatkówki czy koszykówki.

• Na to też się prezes zgodził?

– Opinia prezesa Mariusz Gnata była pozytywna, wskazał też odpowiednie miejsce. Wraz z zarządem złożyliśmy kilka projektów do urzędu miasta, staramy się o środki finansowe. M.in. na gruntowny remont Domu Działkowca, który służy nie tylko do zebrań, bo można go wykorzystać na jakieś przyjęcie czy konferencję. Chcemy też postawić latarnie zasilane fotowoltaiką, a bramy wyposażyć w mechanizm do otwierania za pomocą pilota.

• Natychmiast zaangażował się pan w działania na terenie ROD.

– Działkę mam od dwóch lat, członkiem zarządu jestem od ubiegłego roku. Działam też w kilku organizacjach, np. AZS UMCS. Uważam, że nie zawsze najważniejsze są pieniądze, fajnie też podziałać społecznie. Coś komuś pomóc, coś zorganizować. To ogromna satysfakcja.