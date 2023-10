Kwesta na najstarszym cmentarzu w Lublinie. Z puszkami Krzysztof Cugowski, posłowie i szefowie Motoru

Rodzaje majonezu – dekoracyjny, sałatkowy, a może wegański?

Czy wiesz, że majonez to jeden z najpopularniejszych sosów w Polsce? Kupuje go ok, 93% Polaków, a rocznie zjadamy nawet łącznie 51 mln litrów! Dzięki swojej kremowej konsystencji pasuje do wielu dań oraz przekąsek. Na półkach sklepowych można znaleźć produkty wielu różnych producentów. Dekoracyjny, sałatkowy, a może wegański – który wybrać? Sprawdź!