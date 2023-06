"Czekają na ten dzień cały rok". Bitwa o Stare Bronowice (Zdjęcia)

Na wyznaczonej macie odbyły się bitwy taneczne freestyle, rap&streetdance, rap challenge, oraz graffiti jam. Miejsce przy trzepaku na Starych Bronowicach jest znane tutejszej młodzieży, jak również starszej widowni, która co roku przychodzi podziwiać występy.

- "Bronx" przyciąga dobrą energię i ludzi, to magiczne miejsce. Staramy się angażować młodych ludzi, oni czekają na ten dzień cały rok i przygotowują się do niego. Lokalsi zawsze kibicują zajmując pierwsze miejsca na murku, jest więc moc. "Bronx" doskonale oddaje klimat hip-hopu, koszulka z napisem nie oddaje tego stylu. Przychodzą tu ludzie, którzy często mają podparte ciuchy, ale robią niewyobrażalnie piękne rzeczy, biją się na macie tańcem, układają nie powtarzalne rymy. Gramy tu ciężki hip-hop bo i dzielnica jest ciężka, ale nigdzie indziej on tak dobrze nie brzmi - mówi "Ryba", robiący hip-hop z ziomeczkami.

-Tutejsza młodzież z chęcią angażuje sie we wszelkie nasze inicjatywy, każdy pomysł odbierany jest pozytywnie, a zaangażowanie jest naprawdę duże. Nie tworzymy wydarzeń dla mieszkańców, współtworzymy je z nimi. Relacje z nimi są dla nas najważniejsze, bo mając ich zaufanie jesteśmy w stanie wypracować z nimi wnioski, które przynoszą efekty - mówi Natalia Dyjach, pedagog i streetworker w Punkcie Kultury.

Organizatorem wydarzenia była młodzież z "Bronxu" wspierana streetworkerami i streetworkerka mi działającymi w Punkcie Kultury na Starych Bronowicach.

Projekt Centrum Inicjatyw Kulturalnych i Społecznych "Punkt Kultury" finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wydarzenie było realizowane w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.