Lublin. Na tych pasach będzie bezpieczniej

Chodzi o przejście dla pieszych przy Alei Generała Andersa na wysokości ul. Kleeberga 12a. Na wniosek radnego Adama Osińskiego z 16 lipca, po trzech latach starań, zebra zostanie zmodernizowana. Pasy zostaną przesunięte o parę metrów, stworzone będą też szerokie dojścia i dodatkowe oznakowanie w postaci odblasków oraz kolorów kontrastujących, a przy tym bardziej widocznych dla pojazdów.

- To jest takie przejście, które jest bardzo niebezpieczne. Tu było bardzo dużo wypadków, nawet zginęły tu kiedyś 3 osoby. Kierowcy jadą tam szybko, pieszy czasem się zagapi, więc i tak dochodzi do stłuczek. Kiedyś była tam sygnalizacja świetlna, ale później przeniesiono ją bliżej ul. Zawilcowej. To przejście jest bardzo uczęszczane, dlatego ta zmiana jest tak ważna – mówi Adam Osiński, radny Rady Miasta.

Ekipa pracuje na miejscu już od kilku dni. Radny przewiduje, że prace zakończą się wraz z końcem sierpnia. Przybliżony koszt takiej przebudowy to około 30 tys. złotych.