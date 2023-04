Ludzie wzięli po 3 tys. zł, ale węgla od wójta czy prezydenta miasta nie kupili. Raport

Chętnych na dodatki węglowe było bardzo wielu. Do mieszkańców województwa lubelskiego popłynęły w związku z tym grube miliony z przeznaczeniem na opał. Ale ten w preferencyjnych cenach, który samorządy będą sprzedawać jeszcze do końca kwietnia, trafił do niewielu gospodarstw domowych.