Lublin. Czerwcowy rozkład jazdy fontanny multimedialnej. Co w Noc Kultury?

Spektakle będą organizowane we wszystkie piątki i soboty miesiąca. Wyjątkiem będzie najbliższa sobota, kiedy w związku z Nocą Kultury pokazów nie będzie. W zamian zaplanowano dodatkowy termin: czwartek, 8 czerwca. Wszystkie wydarzenia mają rozpoczynać się o godz. 21.30.

– W tym sezonie, oprócz naszej tegorocznej nowości poświęconej młodzieży, będzie można obejrzeć wszystkie dziewięć tytułów znanych z poprzednich lat, zarówno widowiska jak i realizacje na mgiełce wodnej. Cieszymy się, że nasze pokazy są cały czas atrakcyjne dla naszych mieszkańców i mieszkanek oraz niezmiennie przyciągają do Lublina też wielu turystów i gości. Dlatego wzbogacamy naszą ofertę i dołączamy kolejne interesujące propozycje – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

„Młodzieżowy” spektakl premierę miał w ostatni weekend. Ponownie będzie można go zobaczyć jutro (2 czerwca) w wersji anglojęzycznej, a po polsku zostanie wyświetlony w następny czwartek. Przypomnijmy, że za 10-minutowe widowisko artystyczne „Lublin is YOUth” w formie aplikacji komputerowej z wykorzystaniem wody, światła i dźwięku miasto zapłaciło 257 tys. zł.

Harmonogram pokazów w czerwcu:

Piątek (2 czerwca): Lublin is YOUth (wersja anglojęzyczna), Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego, Anioły Lubelskie * Czwartek (8 czerwca): Lublin is YOUth (wersja polskojęzyczna), Wieniawski IMPRO * Piątek (9 czerwca): Czarcia Łapa, Unia Narodów * Sobota (10 czerwca): Lublin is YOUth (ang.), Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego, Sen o Mieście * Piątek (16 czerwca): Lublin is YOUth (pol.), Unia Narodów * Sobota (17 czerwca): Symfonia Nauki, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego, Anioły Lubelskie * Piątek (23 czerwca): Wieniawski IMPRO, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego, Sen o Mieście * Sobota (24 czerwca): Lublin is YOUth (pol.), Czarcia Łapa * Piątek (30 czerwca): Symfonia Nauki, Wieniawski IMPRO * Sobota (1 lipca): Lublin is YOUth (pol.), Unia Narodów.