Część „trzynastek” z ZUS jeszcze przed świętami

Chodzi o tzw. „trzynastki ", czyli ustawowo zapewnionym świadczeniu nie tylko dla emerytów i rencistów. Przypomnijmy, że dodatkowe pieniądze otrzymają także osoby uprawnione do pobierania m.in: nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia „Mama 4 plus".

Pieniądze ZUS ma wypłacić wraz z regularnym, kwietniowym przelewem. – Gdy termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci je przed tym dniem wolnym. Jeśli na przykład termin płatności emerytury wypada 10 kwietnia, to emeryt otrzyma swoje świadczenie wraz z trzynastką jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi – zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Pierwsza transza zostanie wypłacona 31 marca (bo 1 kwietnia to sobota). Kolejne wypłaty zaplanowano na: 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia. Tymczasem Wielkanoc w tym roku wypada w dniach 9-10 kwietnia.

– Większość spośród ponad 10 mln rencistów i emerytów otrzymała już zwaloryzowane świadczenia. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto – podaje ZUS i wylicza, że jeżeli ktoś otrzymywał co miesiąc 1338,44 zł, to teraz będzie to 1588,44 zł. Emerytura w wysokości 2000 zł wzrasta teraz do 2296 zł, a osoby otrzymujące 3000 zł mogą liczyć na 3444 zł.

– Dzięki waloryzacji do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto – przypomina ZUS.