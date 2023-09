Czterech chętnych na Zorzę. Coraz bliżej wyczekiwanego remontu

O tę inwestycję mieszkańcy dzielnicy Głusk zabiegali od lat, ale w miejskiej kasie ciągle brakowało pieniędzy na ten cel. Pod koniec sierpnia miasto ogłosiło przetarg na wykonanie wyczekiwanych prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinny się one zakończyć w drugiej połowie 2025 roku.

Do piątku potencjalni wykonawcy mieli czas na składanie ofert. Zgłosiły się cztery firmy. Propozycje trzech z nich „zmieściły” się w ustalonym na 23,9 mln zł limicie cenowym. Najtańszy okazał się Strabag z Pruszkowa, który jest gotowy wykonać zlecenie za nieco ponad 19,5 mln zł. Nieco bliżej wskazanej kwoty plasują się propozycje złożone przez konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza (22,6 mln zł) oraz przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów (22,7 mln zł). Najwyżej wyceniło się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, które za swoją pracę oczekuje zapłaty w wysokości prawie 26,2 mln zł. Teraz wszystkie złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej.

Zamówienie dotyczy kompleksowej rozbudowy ul. Zorza na odcinku od skrzyżowania z ul. Głuską do granicy miasta. Jest to praktyczny skrót z Dziesiątej, Abramowic i Głuska do przedłużenia ul. Franczaka „Lalka”, którym szybko można dojechać z tej części miasta m.in. na Felin czy do Świdnika. Szybko nie znaczy wygodnie, bo stan drogi od dawna woła o pomstę do nieba. Wkrótce to się zmieni. O ile wykonawcę uda się wybrać bez przeszkód, na realizację robót będzie on miał 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Projekt zakłada zachowanie istniejącej trasy ulicy. Roboty budowlane będą realizowane w zakresie obecnego pasa drogowego poszerzonego o część wydzielonych działek sąsiednich. Powstanie ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Po obu stronach wyremontowanej drogi powstaną brukowane chodniki, a wzdłuż północnej krawędzi jezdni poprowadzone zostanie ścieżka rowerowa z nawierzchnią bitumiczną. Wybudowana ma być także nowa sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie.

Prace będą wiązały się z wycinką drzew. Do usunięcia wyznaczono 106 rosnących wzdłuż drogi okazów (o 10 mniej niż w pierwotnym projekcie), a 17 wskazano do przesadzenia w inne miejsca.