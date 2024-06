Dachowanie na al. Tysiąclecia. Są utrudnienia w ruchu

Eurowybory - ocena "na chłodno"

Kampania wyborcza i wybory europejskie — to wszystko teraz już za nami. Emocje opadły, a wyniki zostały podane do wiadomości publicznej. Teraz, w zupełnym spokoju, możemy dokonać analizy tego, co się wydarzyło. Naszą rozmówczynią jest dr Anna Szwed-Walczak z Katedry Komunikacji Politycznej UMCS.