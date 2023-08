Przed nami Międzynarodowa Noc Nietoperzy. Daj schronienie tym pożytecznym ssakom

To coroczne święto organizowane jest od 1997 roku. Zawsze jest to ostatni, pełny weekend sierpnia. W tym roku, świętować będziemy w nocy z 26 na 27 sierpnia. Z tej okazji miasto ma do rozdania 100 schronów.

– Nietoperze odgrywają bardzo ważną rolę w środowisku, są naturalną bronią w walce z komarami i innymi szkodliwymi owadami. Angażując się w międzynarodową inicjatywę chcemy zachęcić mieszkańców i mieszkanki Lublina do włączenia się w ochronę tych pożytecznych ssaków – mówi Katarzyna Antoń, zastępczyni dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Nietoperze to jedyne ssaki, które potrafią latać. W Polsce mamy ich tylko 27 gatunków np. najpopularniejszy Gacek, ale również m.in. Karlik, Podkowiec czy Mroczek. Dla porównania na całym świecie jest około 1400 gatunków tych zwierząt. Budki, które rozdaje miasto, pomogą nie tylko im, ale również mogą pomóc mieszkańcom w pozbyciu się kąsających owadów ze swojej działki. Jeden osobnik potrafi w ciągu doby zjeść nawet 3 tys. komarów.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych owadożercach, możecie to zrobić podczas spaceru ścieżką przyrodniczą „Nietoperze doliny Bystrzycy”, która zaczyna się w Parku Ludowym, a kończy nad Zalewem Zemborzyckim.

Zainteresowani mogą zgłosić się po budkę na adres mail: komunalna@lublin.eu. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.