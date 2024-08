Dają 7 miliardów na odbetonowanie miast. Czy Lublin skorzysta?

– Planowany nabór do programu NFOŚiGW rozpocznie się z końcem października i potrwa do końca stycznia 2025 roku, co oznacza, że w tych terminach będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. Miasto Lublin zamierza złożyć taki wniosek. Obecnie jesteśmy na etapie gromadzenia wymaganej dokumentacji. Jest to program rozbudowany, który wymaga dołączenia szczegółowych opracowań, analiz czy modeli – przekazała nam Monika Głazik z biura prasowego prezydenta miasta.

– Z uwagi na to, że program obowiązuje do 2027 r. będziemy sukcesywnie analizować plany inwestycyjne i w miarę możliwości przygotowywać dokumentację niezbędną do wniosków – dodała urzędniczka.