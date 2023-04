Procedura wygląda następująco: Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa może wystąpić jedynie prezydent lub radni. Oni z kolei otrzymują takie prośby od mieszkańców lub instytucji. – Honorowe Obywatelstwo Miasta Lublin nadawane jest uchwałą Rady Miasta. Kandydaci zostali pozytywnie zaopiniowani przez Konwent Honorowych Wyróżnień – dodaje Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina i jednocześnie informuje, że na kwietniowej sesji radni zajmą się dwoma projektami uchwał. Jeżeli je zaakceptują, to Lublinowi przybędzie dwóch honorowych obywateli.

To Irena Hochman i Tadeusz Mysłowski. To inicjatywa prezydenta Krzysztofa Żuka, a do niego z kolei zwróciło się Muzeum Narodowe w Lublinie.

Irena Hochman urodziła się w 1947 roku w Lublinie. Jest szanowaną marszandką, właścicielką galerii sztuki, współpracującą z najwybitniejszymi artystami na całym świecie. Mieszka w Nowym Jorku.

Jej mężem jest wspomniany już Tadeusz Mysłowski. Urodził się w 1943 roku w Piotrkowie koło Lublina. To znany malarz wystawiający swoje dzieła w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Austrii, Francji…

– Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Lublinie, Krakowie, Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Museum of Modern Art w Nowym Jorku (MoMA), w Luwrze, Victoria and Albert Museum w Londynie – wylicza Duma i dodaje, że Mysłowski ma także pracownię na Starym Mieście w Lublinie.

>> Artysta podarował Lublinowi dzieła Picassa, Dalego, Warhola<<

W 2017 roku Hochman i Mysłowski przekazali Muzeum Narodowemu w Lublinie, budowaną przez przeszło pół wiekum kolekcję dzieł sztuki współczesnej z całego świata. To rysunki, plakaty, fotografie, dokumentacje, książki artystyczne oraz malarstwo i rzeźba. Ich autorami są m.in. Kazimierz Malewicz, Joseph Beuys, Paul Cézanne czy Salvador Dali i Pablo Picasso. - Akt darowizny z 2017 roku był kontynuowany i do tej pory kolekcję Muzeum Narodowego w Lublinie wzbogacił depozyt liczący ponad tysiąc obiektów – dodaje rzecznik prezydenta.

Być może do grona honorowych obywateli dołączy wkrótce były piłkarz Motoru Lublin i reprezentacji Polski, Władysław Żmuda. Jest taki pomysł, ale został głoszony Radzie Miasta z pominięciem na wstępie przypomnianej procedury.

>>Honory dla Władysława Żmudy?<<

Jednak wsparcie tej kandydatury zapowiada wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Nowak. – Choć chciałbym, żeby w pierwszej kolejności była to wspólna inicjatywa wszystkich radnych i pana prezydenta. To jest tak ważna postać dla Lublina, że takie działania powinny być podjęte – mówił nam niedawno Nowak.