Decyzje po śmiertelnym wypadku na deptaku. Ratusz ograniczy godziny wjazdu dla pojazdów zaopatrzenia

Wprowadzenie zmian zapowiedziano pod koniec kwietnia. Było to tuż po tragicznym wypadku, którym zginęła pracownica lubelskiego Urzędu Miasta. Kobieta została potrącona przez samochód dostawczy wykonujący zaopatrzenie jednego z pobliskich lokali.

- Widzimy, jak ten ruch się odbywa. Wchodzimy w szczyt sezonu turystycznego i wymaga to pewnej korekty i poprawy bezpieczeństwa tej wrażliwej części miasta. Również od mieszkańców mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących poruszających się tu pojazdów – mowi zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk.

Zasadnicza zmiana ma dotyczyć zmiany zasad organizacji dostaw. Obecnie zaopatrzenie jest tu możliwe od godz. 22 do 9 rano. - Zwłaszcza te godziny poranne są kłopotliwe dla mieszkańców i użytkowników deptaka – przyznaje Arkadiusz Niezgoda, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilością w Urzędzie Miasta. I zapowiada: - Przewidujemy ograniczenie mozliwości zaopatrywania do siedmiu godzin, od północy do godz. 7 rano.

Poza wyznaczonymi godzinami wjazd na deptak jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Są to jednak sporadyczne sytuacje. Jak informują miejscy urzędnicy, w tym roku nikt jeszcze nie zgłosił się z takim wnioskiem. Zaopatrzeniowcy w ciągu dnia mogą korzystać z oznaczonych kopertami miejsc do załadunku i wyładunku, zlokalizowanych w przyległych do Krakowskiego Przedmieścia uliczkach.

W tej chwili funkcjonują trzy takie punkty: przy ul. Wróblewskiego, Świętoduskiej i Staszica. Po ograniczeniu możliwości wjazdu na deptak, ich liczba wzrośnie do 12. W wymienionych lokalizacjach powstanie ich pięć, a nowe miejsca zostaną udostępnione dostawcom także przy ul. Kapucyńskiej, Koziej (przy pl. Łokietka) i Gilasa. Ostatnia z tych ulic na odcinku od ul. Koziej do deptaka zostanie wyłączona z ruchu i zabezpieczona uniemożliwającymi wjazd słupkami.

Mniej czasu na swobodny wjazd będą mieli także dostawcy obsługujący Stare Miasto. Obecnie zaopatrzenie jest tu możliwe w godz. 6-11. Od 1 czerwca śródmiejskie restauracje, puby i punkty usługowo-handlowe będzie można zaopatrywać tylko do godz. 10.

Istotna zmiana szykuje się także na ul. Królewskiej. - Wiemy, jak obciążone jest przejście dla pieszych na wysokości Bramy Krakowskiej. Dlatego planujemy wprowadzić czasową organizację ruchu i w momentach najbardziej istotnych z punktu widzenia życia kulturalnego miasta będziemy zamykać tę ulicę dla ruchu samochodów osobowych, oczywiście z dopuszczeniem komunikacji miejskiej – zapowiada Artur Szymczyk.

Umożliwiony ma być dojazd do posesji oraz na pl. Katedralny w związku z odbywajacymi się w archikatedrze nabożeństwami. To rozwiązanie na razie ma być wprowadzone na próbę. Odcinek od ul. Bajkowskiego doul. Podwale będzie nieprzejezdny przez cztery weekendy czerwca, od godz. 18 w piątek do godz. 23.59 w niedzielę. Potem mają zapaść decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia tych zasad na miesiące wakacyjne.

W trakcie obowiązywania ograniczeń na ul. Krolewskiej ruch samochodów ma być prowadzony od strony ul. Zamojskiej przez ul. Podwale do pl. Zamkowego do al. Tysiąclecia. Dojazd w kierunku ul. Lubartowskiej będzie możliwy po skręcie w lewo z Podwala w ul. Kowalską i dalej przez ulice Furmańską i Cyruliczą. W związku z tym na Kowalskiej między pl. Zamkowym i ul. Furmańskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Przestrzegania nowych przepisów mają pilnować służby. - Przystąpimy do egzekwowania wprowadznaych zmian. Będziemy prowadzić wzmożone kontrole, czy przez obecność patroli, czy z wykorzystaniem monitoringu miejskiego. Będą również mieszane patrole z policją, szczególnie w weekendy – zapowiada Mirosław Sokal, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Lublinie.