Dlaczego na Lubelszczyźnie nie ma sejmiku młodzieżowego? Działacze PO powiedzieli czyja to wina

— Jedynym, moim zdaniem, przyczynkiem tej sytuacji, jest brak woli politycznej ze strony zarządu, przewodniczącego sejmiku i oczywiście klubu moich kolegów radych z Prawa i Sprawiedliwości — mówiła radna Bożena Lisowska. — Ja myślę, że wynika to z tego, że mają oni inne priorytety idąc do samorządu województwa lubelskiego. Na 16 radnych PiS lubelskiego sejmiku, aż 13 z nich zasiada w instytucjach publicznych, spółkach skarbu państwa, szpitalach marszałkowskich, zarabiając ogromne pieniądze — dodała Lisowska.

Kandydaci do sejmiku województwa z ramienia KO zobowiązali się, że jeśli wygrają w najbliższych wyborach, w ciągu kilku miesięcy powstanie sejmik młodzieżowy.

— My, jako starsze osoby, które niedługo będą kończyć swoje role w sejmikach, radach, jako burmistrzowie, prezydenci, my musimy szukać młodzieży, która nas zastąpi. A jest wiele młodych ludzi, którzy chcą to robić — mówił Michał Zimowski, kandydat do sejmiku z Kraśnika. — Dlatego deklarujemy, jako kandydaci do sejmiku województwa lubelskiego z różnych okręgów, że w ciągu kilku miesięcy od powołania nowej rady sejmiku, powołamy młodzieżową radę sejmikową. To jest nasza gwarancja dla młodzieży.