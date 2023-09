Do tego przetargu trzy razy nikt się nie zgłosił. Próbują po raz czwarty

Chodzi o realizowane przy wsparciu funduszy unijnych zadanie polegające na poprawie bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez utworzenie na wybranych przejściach dla pieszych wysepek oraz montażu wyświetlaczy prędkości i innych elementów mających służyć uspokojeniu ruchu. Miasto postępowania przetargowe w tej sprawie ogłaszało trzykrotnie: na początku i pod koniec maja oraz w lipcu. Za każdym razem planowało wydać na ten cel niespełna 540 tys. zł, przy 400 tys. zł dofinansowania z UE. I za każdym razem nie zgłosił się nikt, kto byłby zainteresowany wykonaniem zlecenia.

Teraz czas na podejście numer cztery. - Dotychczasowe trzy ogłoszone postępowania niestety każdorazowo były unieważniane z uwagi na brak ofert. Obecnie po raz czwarty szukamy wykonawcy. Zakres zadania nie uległ zmianie i dotyczy sześciu lokalizacji – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Dwa azyle dla pieszych mają powstać na przejściach na ul. Zemborzyckiej przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Dodatkowo zlikwidowany zostanie lewoskręt prowadzący na szkolny teren, a przed wysepką wyznaczona zostanie także dodatkowa powierzchnia wyłączona z ruchu.

Podobne działania planowane są na ul. Wileńskiej, między ulicami Wajdeloty i Głęboką. Tu azyle pojawią się przy przejściach w pobliżu przystanku autobusowego oraz przy skrzyżowaniu z ul. Balladyny.

Spore zmiany mają zajść na ul. Zana, na odcinku między al. Kraśnicką i rondem przy supermarkecie E.Leclerc. Tu powstanie wysepka na zebrze przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego. Nastąpi też inny podział szerokości jezdni. Kierowcy jadący od strony ronda będą mieli do dyspozycji dwa pasy. Z prawego będzie można pojechać prosto lub wjechać na teren targu przy ul. Wileńskiej. Lewy posłuży do skrętu w ul. Krasińskiego. Zmiana zajdzie także kilkaset metrów dalej, na skrzyżowaniu z ul. Skierki. Tu jadący w obu kierunkach również będą mogli skorzystać z dwóch pasów: umożliwiającego jazdę prosto lub w prawo oraz lewoskrętu.

Miasto planuje także montaż wyświetlaczy prędkości przy trzech. Cztery z nich pojawią się na al. Witosa, na wysokości ul. Rolna Osada. Obecnie jest tu jedyne przy tej dwujezdniowej arterii przejście bez sygnalizacji świetlnej. Również cztery takie urządzenia zostaną zamontowane na ul. Krańcowej, w pobliżu ul. Kossaka. Dwa zaplanowano na ul. Nałęczowskiej, przy ul. Gnieźnieńskiej. Kiedy przejeżdżające pojazdy będą poruszać się za szybko, na wyświetlaczach pojawi się czerwona, „smutna” ikonka. Kierowcy przestrzegający przepisów zobaczą natomiast zielony uśmiech.

Oferty w ogłoszonym właśnie przetargu można składać do 26 września. Wykonawca, o ile tym razem uda się go wyłonić, na realizację zlecenia będzie miał czas do 20 listopada.