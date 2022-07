Dodatek węglowy 3000 zł. Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

Dodatek węglowy to 3 tys. zł na każde gospodarstwo domowe. Co ciekawe, wcale nie trzeba będzie tych pieniędzy przeznaczać na zakup opału. Jak podaje Business Insider Polska, ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za spożytkowanie tej kwoty na inny cel.

Środki będą przysługiwać gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Aby otrzymać pieniądze, trzeba źródło ciepła zgłosić do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Termin minął 30 czerwca, ale jeszcze można próbować uzupełnić te braki. Minister rozwoju Waldemar Buda mówił, że zapominalscy mają czas do końca wakacji na nadrobienie zaległości.

Projekt nowego prawa zakłada, że wnioski o pieniądze będzie się składało w urzędach gmin i miast do 30 listopada 2022 roku. Będzie również opcja złożenia go elektronicznie. Wzór wniosku pojawił się w projekcie ustawy (prezentujemy go poniżej razem z całym dokumentem).