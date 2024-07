(do)Radcy – O testamentach i wydziedziczeniach. DZISIAJ o 18:00

W odcinku dowiemy się, jak ważne jest formalne odrzucenie spadku i dlaczego warto mieć to na piśmie? Dyskusja przechodzi płynnie do omówienia dwóch form dziedziczenia: ustawowego oraz testamentowego. Widzowie otrzymają cenne informacje na temat różnorodnych form testamentów, od notarialnych po te spisane ręcznie w domu.

Testamenty i ich znaczenie

Ewa Urbanowicz wyjaśnia, jakie formy testamentów są uznawane w polskim systemie prawnym, oraz jakie wymagania musi spełniać testament spisany odręcznie. Ważnym punktem jest również możliwość wydziedziczenia – kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić, aby było skuteczne.

Zachowek – co to takiego?

Kolejnym istotnym tematem jest zachowek, czyli prawo najbliższych członków rodziny do części spadku. Słuchacze dowiedzą się, kto jest uprawniony do zachowku i w jakich przypadkach można go dochodzić.

Spadkobierca awaryjny

Aneta Bernat wprowadza pojęcie "spadkobiercy awaryjnego", które może być rozwiązaniem w sytuacji, gdy główny spadkobierca nie może lub nie chce przyjąć spadku. To pozwala na zabezpieczenie majątku i pewność, że trafi on do właściwej osoby.

Podważanie testamentu

Podczas odcinka omówiono także możliwości podważenia testamentu. Ekspertki wyjaśniają, w jakich okolicznościach można to zrobić i jakie dowody są potrzebne, aby wykazać, że testament jest nieważny lub że osoba obdarowana była niegodna dziedziczenia.

Nowy odcinek podcastu "(do)Radcy" z pewnością dostarczy wielu cennych informacji i praktycznych porad dotyczących prawa spadkowego. Zapraszamy do obejrzenia już dziś o godzinie 18:00.